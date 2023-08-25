«Думал, что Бардакова просто убили, пошел ему помогать. Для кого такой хоккей нужен? Народ-то не обманешь». Ротенберг о выходе на лед с «Сибирью»

Теги СКА судьи КХЛ Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Илья Морозов Захар Бардаков Кирилл Танков Хоккей

Роман Ротенберг объяснил свое поведение на матче с «Сибирью».

Главный тренер СКА был удален в матче с «Сибирью» на турнире имени Пучкова после того, как резко отреагировал на силовой прием защитника «Сибири» Ильи Морозова против форварда СКА Захара Бардакова. Кроме того, после этого инцидента Ротенберг выскочил на лед.

«К нам сегодня приходил главный арбитр КХЛ, рассказал, как у нас будет современный чистый хоккей и будут давать удаления. Ну мы видим, как на самом деле все происходит. А народ-то не обманешь.

Я выбежал на лед, потому что думал, что Бардакова просто убили. Я пошел ему помогать. Если бы там не дай Бог что, там нужно было бы скорую помощь вызывать и увозить его в больницу. У нас такие ситуации уже были. Кирилла Танкова сзади ударили – его спасли, на волоске жизнь ему спасли.

Кому это нужно? Для кого этот хоккей нужен такой?» – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова

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3 комментария

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J-12
как же ты мерзок
+5
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+5
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ГЕНПЛАН
И это еще сезон не начался))
0
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0
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marshal .masha
Бардаков видел , что игрок на него едет, зачем то присел, повернулся в борт лицом, интересно он что думал , что Морозов просто рядом постоит? Что предлагает силовые из хоккея убрать? Игроки СКА не меньше других долбят
0
0
0
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