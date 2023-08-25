«Думал, что Бардакова просто убили, пошел ему помогать. Для кого такой хоккей нужен? Народ-то не обманешь». Ротенберг о выходе на лед с «Сибирью»

Роман Ротенберг объяснил свое поведение на матче с «Сибирью».

Главный тренер СКА был удален в матче с «Сибирью» на турнире имени после того, как резко отреагировал на силовой прием защитника «Сибири» против форварда СКА Захара Бардакова. Кроме того, после этого инцидента Ротенберг выскочил на лед.

«К нам сегодня приходил главный арбитр , рассказал, как у нас будет современный чистый хоккей и будут давать удаления. Ну мы видим, как на самом деле все происходит. А народ-то не обманешь.

Я выбежал на лед, потому что думал, что Бардакова просто убили. Я пошел ему помогать. Если бы там не дай Бог что, там нужно было бы скорую помощь вызывать и увозить его в больницу. У нас такие ситуации уже были. сзади ударили – его спасли, на волоске жизнь ему спасли.

Кому это нужно? Для кого этот хоккей нужен такой?» – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова