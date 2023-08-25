Роман Ротенберг: «Бардаков бы остался без головы – до этого довели судьи. Какая у них ответственность? Надо что-то делать, уже не про хоккей думать, а про здоровье хоккеистов»

Теги Сибирь СКА травмы судьи КХЛ Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Захар Бардаков Хоккей

Роман Ротенберг раскритиковал судей и соперников после игры с «Сибирью».

Главный тренер СКА был удален в матче с «Сибирью» на турнире имени Пучкова после того, как резко отреагировал на силовой прием защитника «Сибири» Ильи Морозова против форварда СКА Захара Бардакова.

«Еще раз сегодня увидели грязный хоккей в исполнении соперника. Здесь мы уже даже не про хоккей говорим, а про здоровье хоккеистов.

Слава Богу, у Бардакова голова еще на месте. Но надо что-то с этим делать, потому что в этой ситуации уже не про хоккей надо думать, а про здоровье хоккеистов. И ответственность судейского корпуса... Какая у них ответственность?

Вот Бардаков бы остался без головы – до этого довели судьи опять. Потому что не обозначили правила игры. Сначала удар в голову Зинченко пропускают. Подъезжают и говорят на лавку: «Мы это не видели ничего». Там есть видео, пожалуйста, посмотрите. Ну у нас же есть современные технологии.

Упустили нить игры – дальше, слава Богу, все живы-здоровы. Бардаков получил серьезную травму, не выйдет он в следующей игре, к сожалению. Но главное, что он живой, это уже плюс в этой ситуации», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова

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5 комментариев

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Rudenzik
В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей
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Doronya
Бардакову нужно научиться быстрее с шайбой у борта расставаться, даже в любительском хоккее столько времени не дадут шайбу под ногами разглядывать
+4
-1
+3
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Геннадий Тимченко
Ответ Privat Urs
Роман правильно говорит. Ну это реально аццкий п....ц. Так влупить человека в борт надо быть полным чудаком.
надо было уворачиваться, вот на его месте человек с гражданствами двух недружественных государств наверняка бы смог☝️
+4
-1
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