Роман Ротенберг: «Бардаков бы остался без головы – до этого довели судьи. Какая у них ответственность? Надо что-то делать, уже не про хоккей думать, а про здоровье хоккеистов»

Роман Ротенберг раскритиковал судей и соперников после игры с «Сибирью».

Главный тренер СКА был удален в матче с «Сибирью» на турнире имени после того, как резко отреагировал на силовой прием защитника « » Ильи Морозова против форварда СКА Захара Бардакова.

«Еще раз сегодня увидели грязный хоккей в исполнении соперника. Здесь мы уже даже не про хоккей говорим, а про здоровье хоккеистов.

Слава Богу, у Бардакова голова еще на месте. Но надо что-то с этим делать, потому что в этой ситуации уже не про хоккей надо думать, а про здоровье хоккеистов. И ответственность судейского корпуса... Какая у них ответственность?

Вот Бардаков бы остался без головы – до этого довели судьи опять. Потому что не обозначили правила игры. Сначала удар в голову Зинченко пропускают. Подъезжают и говорят на лавку: «Мы это не видели ничего». Там есть видео, пожалуйста, посмотрите. Ну у нас же есть современные технологии.

Упустили нить игры – дальше, слава Богу, все живы-здоровы. Бардаков получил серьезную травму, не выйдет он в следующей игре, к сожалению. Но главное, что он живой, это уже плюс в этой ситуации», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова