Ротенберг о судьях: «Поехали на ужин и отдыхать. Ноль ответственности за здоровье хоккеистов. Как развивать хоккей в России? Будут пустые трибуны, ноль доходов, ноль спонсоров»
Роман Ротенберг критически оценил судейство в России.
Главный тренер СКА был удален в матче с «Сибирью» на турнире имени Пучкова после того, как резко отреагировал на силовой прием защитника «Сибири» Ильи Морозова против форварда СКА Захара Бардакова.
«Какая ответственность у судейства? Никакой! Они поехали на ужин и отдыхать. Нет ответственности у судейского корпуса. Ноль ответственности за здоровье хоккеистов. Давайте как-то вместе с этим разберемся. Будем обращаться дальше в лигу, в ФХР. Будем делать все, что от нас зависит. Но не в наших руках эта ситуация.
Нужно дальше всем вместе подумать, как нам не допустить такой ситуации. Когда будет такой хоккей, к нам болельщики на трибуны больше не придут. Будут пустые трибуны, будет ноль доходов, ноль спонсоров. Тогда как мы будем дальше развивать наш хоккей в России? Давайте об этом подумаем. Думаю, что найдем решение – и судейский корпус тоже сможет принять правильные решения», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова
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