Ротенберг о судьях: «Поехали на ужин и отдыхать. Ноль ответственности за здоровье хоккеистов. Как развивать хоккей в России? Будут пустые трибуны, ноль доходов, ноль спонсоров»

Роман Ротенберг критически оценил судейство в России.

Главный тренер СКА был удален в матче с «Сибирью» на турнире имени после того, как резко отреагировал на силовой прием защитника « » Ильи Морозова против форварда СКА Захара Бардакова.

«Какая ответственность у судейства? Никакой! Они поехали на ужин и отдыхать. Нет ответственности у судейского корпуса. Ноль ответственности за здоровье хоккеистов. Давайте как-то вместе с этим разберемся. Будем обращаться дальше в лигу, в . Будем делать все, что от нас зависит. Но не в наших руках эта ситуация.

Нужно дальше всем вместе подумать, как нам не допустить такой ситуации. Когда будет такой хоккей, к нам болельщики на трибуны больше не придут. Будут пустые трибуны, будет ноль доходов, ноль спонсоров. Тогда как мы будем дальше развивать наш хоккей в России? Давайте об этом подумаем. Думаю, что найдем решение – и судейский корпус тоже сможет принять правильные решения», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова