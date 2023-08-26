Ротенберг о судьях: «Поехали на ужин и отдыхать. Ноль ответственности за здоровье хоккеистов. Как развивать хоккей в России? Будут пустые трибуны, ноль доходов, ноль спонсоров»

Теги Сибирь СКА ФХР судьи КХЛ Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг критически оценил судейство в России.

Главный тренер СКА был удален в матче с «Сибирью» на турнире имени Пучкова после того, как резко отреагировал на силовой прием защитника «Сибири» Ильи Морозова против форварда СКА Захара Бардакова.

«Какая ответственность у судейства? Никакой! Они поехали на ужин и отдыхать. Нет ответственности у судейского корпуса. Ноль ответственности за здоровье хоккеистов. Давайте как-то вместе с этим разберемся. Будем обращаться дальше в лигу, в ФХР. Будем делать все, что от нас зависит. Но не в наших руках эта ситуация.

Нужно дальше всем вместе подумать, как нам не допустить такой ситуации. Когда будет такой хоккей, к нам болельщики на трибуны больше не придут. Будут пустые трибуны, будет ноль доходов, ноль спонсоров. Тогда как мы будем дальше развивать наш хоккей в России? Давайте об этом подумаем. Думаю, что найдем решение – и судейский корпус тоже сможет принять правильные решения», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова

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5 комментариев

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Strannix
Он реально хочет из хоккея сделать балет
+11
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+11
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SmilingBy
Попробуй игрокам своим объяснить, что нельзя принимать такую позу, когда видишь, что в тебя идёт силовой. Или это судьи должны твоим игрокам объяснять?
+7
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+7
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Machine Head
Главный развивальщик хоккея в стране . Сколько за 18 лет под Газпромом воспитал игроков ? До тебя были сотнями выдающихся и без тебя будут . Смешно читать . Он уже охренел совсем в своей непоколебимости
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catcher69
это такой месседж судьям что против ска в чемпе такие вещи не должны быть...
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Михаил Качалов
Когда уже уберут этого клоуна, совсем борзеть начал скоро правила под Ромиин хоккей писать будут.
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