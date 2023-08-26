Экс-форвард «Сочи» Баканов подписал контракт с «Вустером» из ECHL на год. У него 0+0 в 18 играх в прошлом сезоне АХЛ

Экс-форвард «Сочи» Андрей Баканов подписал контракт с «Вустером» из ECHL на год.

В прошлом сезоне 21-летний нападающий выступал за фарм-клуб « » в – « » (18 матчей, 0+0). У него был контракт именно с «Тандербердс».

Поиграл он и за «Вустер» (клуб входит в систему «Айлендерс») – 35 игр, 11 (4+7) очков.

Ранее Баканов провел 2 сезона в КХЛ, где играл за «Куньлунь» и «Сочи».