«Сент-Луис» продлил контракт с Перуновичем на год и 775 тысяч долларов. Защитник набрал 8 очков в 10 играх за США на ЧМ

«Сент-Луис» продлил контракт со Скоттом Перуновичем на год и 775 тысяч долларов.

Соглашение с 24-летним защитником является односторонним.

В минувшем сезоне игрок пропустил 4 месяца после операции на плече и не провел ни одного матча за «Блюз» в НХЛ.

За «Спрингфилд» в АХЛ – 22 игры и 20 (2+18) очков.

Также сыграл за сборную США на ЧМ-2023. В 10 матчах на турнире набрал 8 (1+7) очков при полезности «+6».