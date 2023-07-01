«Сент-Луис» продлил Такера на 2 года с кэпхитом 800 тысяч долларов. Защитник – 200-й номер драфта-2018

«Сент-Луис» продлил защитника Тайлера Такера на 2 года с кэпхитом 800 тысяч долларов.

Соглашение с 23-летним игроком является односторонним.

В минувшем сезоне Такер дебютировал в НХЛ, сыграв 26 матчей за «Блюз» в регулярном чемпионате. Он набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 9», 31 минуте штрафа и среднем времени на льду 14:38.

В за « » сыграл 41 матч и набрал 21 (3+18) очко при полезности «+16» и 79 минутах штрафа. Также провел 2 игры в Кубке Колдера.

Прошлый сезон стал для Такера последним по контракту новичка. Он был выбран клубом в 7-м раунде драфта НХЛ-2018 под общим 200-м номером.