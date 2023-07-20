Защитник Биакабутука подписал контракт с «Сент-Луисом». Игрок с заирскими корнями не был задрафтован

Теги переходы Сент-Луис НХЛ АХЛ юниорская лига Квебека Спрингфилд Шарлоттаун Хоккей

Защитник Джереми Биакабутука подписал контракт новичка с «Сент-Луисом».

Соглашение с 21-летним игроком (193 см, 92 кг) рассчитано на 3 года. 

Биакабутука родился в Канаде, куда семья его отца переехала из Заира (ныне ДР Конго) в 1978 году. 

Его дядя Тим играл в американский футбол и стал первым в истории уроженцем этой африканской страны, сыгравшим в НФЛ.

Джереми выступал в юниорской лиге Квебека за «Шарлоттаун». В 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 42 (17+25) очка при 53 минутах штрафа и полезности «минус 8». 

2 комментария

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Bartez1986
страшный сон Гены Орлова
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