Защитник Биакабутука подписал контракт с «Сент-Луисом». Игрок с заирскими корнями не был задрафтован

Защитник Джереми Биакабутука подписал контракт новичка с «Сент-Луисом».

Соглашение с 21-летним игроком (193 см, 92 кг) рассчитано на 3 года.

Биакабутука родился в Канаде, куда семья его отца переехала из Заира (ныне ДР Конго) в 1978 году.

Его дядя Тим играл в американский футбол и стал первым в истории уроженцем этой африканской страны, сыгравшим в НФЛ.

Джереми выступал в юниорской лиге Квебека за « ». В 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 42 (17+25) очка при 53 минутах штрафа и полезности «минус 8».