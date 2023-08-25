«Ничушкин пока еще далеко не Кокорин, но после Кубка Стэнли его куда-то понесло». Рабинер о фото хоккеиста с автоматом

Игорь Рабинер сравнил Валерия Ничушкина с Александром Кокориным.

Форвард « » в сторис инстаграма опубликовал фотографию с автоматом и чемпионским перстнем и подписал ее одним словом: «Романтика 🥰». Позже 28-летний россиянин удалил фото.

«Есть люди, у которых есть талант все время во что-то вляпываться.

Конечно, – пока еще далеко не Саша Кокорин, да и выиграл что-то большее, чем чемпионат Кипра по футболу, но после Кубка Стэнли куда-то его понесло.

Ну, вот зачем это? О чем он думал? В чем романтика? 🙈», – написал журналист «Спорт-Экспресса».