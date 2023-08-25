Ничушкин удалил фото с автоматом из инстаграма

Валерий Ничушкин удалил фотографию с автоматом из соцсети.

Форвард « » сегодня в сторис инстаграма опубликовал фотографию с автоматом и чемпионским перстнем и подписал ее одним словом: «Романтика 🥰».

Позже 28-летний россиянин удалил фото.

стал обладателем Кубка Стэнли с «Эвеланш» в 2022 году.

На этой неделе Ничушкин побывал в родном Челябинске и пожертвовал школе «Трактор» 3 143 413 рублей.

Он сообщил, что вернется в США 3 сентября вместе с женой. Хоккеист не давал комментариев по ситуации с инцидентом в отеле в Сиэтле, из-за которого досрочно завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли этого года.