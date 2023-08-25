Ничушкин удалил фото с автоматом из инстаграма

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин соцсети Хоккей

Валерий Ничушкин удалил фотографию с автоматом из соцсети.

Форвард «Колорадо» сегодня в сторис инстаграма опубликовал фотографию с автоматом и чемпионским перстнем и подписал ее одним словом: «Романтика 🥰».

Позже 28-летний россиянин удалил фото.

Валерий стал обладателем Кубка Стэнли с «Эвеланш» в 2022 году. 

На этой неделе Ничушкин побывал в родном Челябинске и пожертвовал школе «Трактор» 3 143 413 рублей.

Он сообщил, что вернется в США 3 сентября вместе с женой. Хоккеист не давал комментариев по ситуации с инцидентом в отеле в Сиэтле, из-за которого досрочно завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли этого года. 

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4 комментария

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Bardownski
Из пресс-службы Колорадо позвонили и объяснили на пальцах, что место в звене с Гальченюком свободно если что.
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Ебздрогыч
Ничему Валеру жизнь не учит. Джа Морант выложил похожие фотки и почти угробил свою карьеру, и Валера решил пойти по его стопам. После инцидента в отеле в Сиэтле должен сидеть тише воды и ниже травы, но решил хайпануть
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Ярик01
Возраст призывной, да и контракт до 55 лет можно заключить. Возвращайся ради романтики
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Сергей Орлов
Морэнт позвонил, не иначе.
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