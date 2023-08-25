Ничушкин выложил фото с автоматом и чемпионским перстнем: «Романтика 🥰»

Валерий Ничушкин выложил фото с автоматом и чемпионским перстнем.

Форвард «Колорадо» подписал фотографию в сториз социальной сети: «Романтика 🥰»

Россиянин стал обладателем Кубка Стэнли с «Эвеланш» в 2022 году.

На этой неделе Ничушкин побывал в родном Челябинске и пожертвовал школе «Трактор» 3 143 413 рублей.

Валерий сообщил, что вернется в США 3 сентября вместе с женой. Хоккеист не давал комментариев по ситуации с инцидентом в отеле в Сиэтле, из-за которого досрочно завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли этого года.

Фото: соцсеть Валерия Ничушкина.