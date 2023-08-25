Ничушкин выложил фото с автоматом и чемпионским перстнем: «Романтика 🥰»

Теги светская хроника Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин соцсети Хоккей

Валерий Ничушкин выложил фото с автоматом и чемпионским перстнем.

Форвард «Колорадо» подписал фотографию в сториз социальной сети: «Романтика 🥰»

Россиянин стал обладателем Кубка Стэнли с «Эвеланш» в 2022 году. 

На этой неделе Ничушкин побывал в родном Челябинске и пожертвовал школе «Трактор» 3 143 413 рублей.

Валерий сообщил, что вернется в США 3 сентября вместе с женой. Хоккеист не давал комментариев по ситуации с инцидентом в отеле в Сиэтле, из-за которого досрочно завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли этого года. 

Фото: соцсеть Валерия Ничушкина.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S Works Tarmac SL7
Валера интеллектом не отличается
+33
-8
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Монгольские спецслужбы
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Быдло.
+28
-14
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den_94
Второй заход. Валера, не надо
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Haman
"За перстень и двор стреляю в упор!" - как бы говорит нам Валера.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GeroyamSala
Богата земля Челябинская на таланты хоккейные (Войнов, Кузя, Валера.. это из тех кто с «гайкой») , но чуть-чуть им не хватает 😂✊🏻
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den_94
Интересна, кстати, реакция лиги. В НБА вон недавно одного гангста хорошенько так потрепали за демонстрацию стволов
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booligan
Ответ GeroyamSala
Богата земля Челябинская на таланты хоккейные (Войнов, Кузя, Валера.. это из тех кто с «гайкой») , но чуть-чуть им не хватает 😂✊🏻
Наз ещё, Быков, Панарин... Видимо экология сказывается
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marshal .masha
Это понты , а не романтика
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rodgeras
В Челябинске у всех хоккеистов с мозгами плохо?
Один кокс перед ЧМ нюхает, другой бабу велосипедом лупит, у третьего с автоматом и чёрным джипом романтика в попе.
Есть, которые и играют и думают?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mephi027
А он с ЧТЗ или с ЧМЗ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат Ференцвароша
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Что же этот боевой патриот не под Бахмутом, а на Западе кайфует? Будет реакция от боссов НХЛ? Или опять "ани же проста спордсмэны"?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
R_RB
Ответ Mephi027
А он с ЧТЗ или с ЧМЗ?
С Ленаря)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Откуда калаш🤨боевой интересно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ Mephi027
А он с ЧТЗ или с ЧМЗ?
судя по всему с ЧМТ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий