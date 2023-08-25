Величкин не верит в приход Малкина в «Магнитку» в 2026-м: «Не думаю, что он так будет обманывать хоккей, что он еще сумеет помочь клубу»

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Геннадий Величкин не верит в возвращения Евгения Малкина в «Магнитку».

Малкин – воспитанник хоккейной школы «Металлурга». Он выступал за «Магнитку» в 2003-2006 годах и во время локаута в НХЛ в сезоне‑2012/13.

Летом 2022 года Малкин заключил новый контракт с «Питтсбургом» – до 2026-го. В составе «пингвинов» Евгений стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

– В 2026 году заканчивается контракт «Питтсбурга» с Евгением Малкиным. Как считаете, стоит ли ждать форварда в Магнитогорске после его истечения?

– Я сомневаюсь в возвращении Малкина. Женя очень приличную карьеру провел, не думаю, что Малкин так будет обманывать хоккей.

В его карьере было много травм. Сложно сказать, как Женя будет выглядеть в 2026 году. Но не думаю, что он еще сумеет помочь «Металлургу», – сказал бывший вице‑президент магнитогорского клуба.

Родина Малкина – Магнитогорск, откуда он в 20 лет сбежал в НХЛ. Мы побывали в местах, где зарождалась великая карьера

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