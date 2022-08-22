Разин об Овечкине и Малкине: «В 16-17 лет они бились за каждую нейтральную шайбу, для них не было никаких авторитетов на льду. Поэтому они и стали звездами»

поделился воспоминаниями об игре с за .

– Можно ли назвать решающий гол Ягра, игравшего за омичей, в овертайме плей-офф локаутного сезона-2004/05 одним из драматичных моментов для вас и Евгения Малкина?

– У Жени это было начало карьеры, обида юношеская – он очень хотел выиграть, но не получилось. Я на тот момент был уже состоявшимся хоккеистом, пик карьеры прошел. Поэтому мы по-разному смотрели на хоккей.

Мне тоже хотелось выиграть, но у меня уже были трофеи на тот момент. Я это легче пережил. Но, разумеется, тоже обидно, когда 2-0 ведешь в серии и в конце концов проигрываешь в овертайме.

– Малкин в тот момент плакал. В нем уже тогда чувствовался потенциал будущей звезды?

– Это же были мужские слезы. Я застал начало карьеры и Овечкина, и Малкина, мне есть с чем сравнивать. И эти ребята в 16-17 лет, приходя на тренировки, бились за каждую нейтральную шайбу, для них не было никаких авторитетов именно на льду. Поэтому они и стали звездами, – сказал главный тренер .