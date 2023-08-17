Виталий Атюшов: «Малкин уходил от игроков, будто он маленький, но врезаешься в него – бетон!»

Теги Металлург Мг Питтсбург Виталий Атюшов Евгений Малкин НХЛ КХЛ Хоккей

Виталий Атюшов оценил игру Евгения Малкина.

– Чему поражались, играя против молодого Малкина?

– Я играл против уже взрослого Малкина в локаут. Тогда он, конечно, был матерый мастер. А когда играли в одной команде, то Женя еще был хиленький, щупленький. Но при этом жилистый! По характеру - напористый. Играть против него было непросто.

– Феномен Малкина описывают так: он – малыш в теле гиганта. Согласны?

– Думаю, да. Во-первых, он уходит от игроков так, будто он маленький юркий игрок. Но при этом врезаешься в него – бетон! С годами он еще больше окреп, – сказал экс-хоккеист «Металлурга».

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2 комментария

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динамовец1923
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