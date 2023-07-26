Разин о составе «Металлурга»: «Плохо, когда фанаты вносят негатив. Они хотели бы видеть Кросби, Малкина и Макдэвида. Но давайте думать, что и Мухаметов, и Квартальнов сыграют на максимуме»
Андрей Разин высказался об изменениях в составах «Ак Барса» и «Металлурга».
– Насколько за межсезонье вы следили за соперниками? Яркую селекцию провел «Ак Барс», но у других грандов Востока не все складывается хорошо.
– А как я могу не следить? Первое, что я делаю, когда открываю глаза, – сразу включаю интернет и смотрю последние новости.
«Ак Барс» усилился фамилиями, а играть будут люди. Не факт, что Казань так сильно усилилась, а «Магнитка» – не усилилась. Сезон покажет.
– Заинтриговали вы, конечно, болельщиков.
– Тренеру всегда надо верить в своих ребят. Своей уверенностью надо давать им уверенность.
Плохо, когда болельщики, которые поддерживают свою команду, вносят негатив и недоверие к ребятам. Любому спортсмену приятно, когда о нем говорят только хорошее. Это вдохновляет, придает сил и окрыляет. Постараюсь сделать все, чтобы ребята чувствовали уверенность.
– Мне кажется, это не недоверие. Когда болельщик видит фамилии Яшкин и Мухаметов, он испытывает совершенно разные эмоции от трансферов.
– Все понятно. Болельщики переживают и хотели бы видеть Кросби, Малкина и Макдэвида в нашей команде. Но давайте думать, что и Мухаметов, и Квартальнов сыграют на своем максимуме и сделают все, чтобы «Магнитка» оказалась на самой вершине.
Это громкие слова, но и я когда-то был хоккеистом Высшей лиги и до 24 лет не попадал в состав команды. Но потом в меня поверил Валерий Константинович Белоусов, и я достиг какого-то уровня. Надо верить в ребят. Они прогрессируют и способны достичь высот в большом спорте, – сказал главный тренер «Металлурга».
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