Разин о составе «Металлурга»: «Плохо, когда фанаты вносят негатив. Они хотели бы видеть Кросби, Малкина и Макдэвида. Но давайте думать, что и Мухаметов, и Квартальнов сыграют на максимуме»

Андрей Разин высказался об изменениях в составах «Ак Барса» и «Металлурга».

– Насколько за межсезонье вы следили за соперниками? Яркую селекцию провел «Ак Барс», но у других грандов Востока не все складывается хорошо.

– А как я могу не следить? Первое, что я делаю, когда открываю глаза, – сразу включаю интернет и смотрю последние новости.

«Ак Барс» усилился фамилиями, а играть будут люди. Не факт, что Казань так сильно усилилась, а «Магнитка» – не усилилась. Сезон покажет.

– Заинтриговали вы, конечно, болельщиков.

– Тренеру всегда надо верить в своих ребят. Своей уверенностью надо давать им уверенность.

Плохо, когда болельщики, которые поддерживают свою команду, вносят негатив и недоверие к ребятам. Любому спортсмену приятно, когда о нем говорят только хорошее. Это вдохновляет, придает сил и окрыляет. Постараюсь сделать все, чтобы ребята чувствовали уверенность.

– Мне кажется, это не недоверие. Когда болельщик видит фамилии Яшкин и Мухаметов, он испытывает совершенно разные эмоции от трансферов.

– Все понятно. Болельщики переживают и хотели бы видеть , и в нашей команде. Но давайте думать, что и Мухаметов, и сыграют на своем максимуме и сделают все, чтобы «Магнитка» оказалась на самой вершине.

Это громкие слова, но и я когда-то был хоккеистом Высшей лиги и до 24 лет не попадал в состав команды. Но потом в меня поверил Валерий Константинович Белоусов, и я достиг какого-то уровня. Надо верить в ребят. Они прогрессируют и способны достичь высот в большом спорте, – сказал главный тренер « ».