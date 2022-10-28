Малкин никогда не мечтал играть под 71-м номером: «Хочу на один сезон взять 11-й. Я играл под ним в детстве»

рассказал, что никогда не мечтал играть под 71-м номером.

Своим любимым номером форвард назвал 11-й, под которым играл в детстве, а также в сборной России.

На клубном уровне в «Металлурге» и он выступал под 71-м номером. Ожидается, что после завершения карьеры «Пингвинс» выведут 71-й номер Малкина из обращения.

«В детстве я играл под номером 11. Лет в 16 мне дали шанс сыграть за первую команду [ ]. Меня спросили: «Какой номер хочешь?»

И мне стало грустно, потому что 11-й был уже занят кем-то из старших ребят. Я не мог его взять. Тогда я подумал, что число 71 напоминает 11. Похоже, правда? Я думаю, что да!

Через пару лет меня спросили, хочу ли я сменить номер. Я сказал, что нет, так как на тот момент у меня все хорошо складывалось под 71-м номером. И я решил его оставить.

Сейчас, когда я подписал контракт с «Питтсбургом» и буду играть здесь до конца карьеры, я задумал взять 11-й номер, когда будет последний сезон. Я хочу вернуть его. Один сезон отыграть под своим оригинальным номером», – рассказал Малкин.