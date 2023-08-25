Фетисов заявил, что его диета за 40 дней перезагружает иммунную систему – 100 г в день рыбы или мяса при полном отсутствии жиров. 90% его друзей не могут ее выдержать
Вячеслав Фетисов рассказал об особой диете для поддержания здоровья.
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ приехал в Алтайский край.
Он рассказал, что трижды в неделю играет в хоккей и правильно питается, использует диету, соблюдение которой, по его словам, в течение 40 дней позволяет перезагрузить иммунную систему. Она предусматривает употребление 100 граммов в день рыбы или мяса при полном отсутствии жиров. Но 90% его друзей не могут ее выдержать.
«Значит, у вас все хорошо со здоровьем, если не можете 40 дней потерпеть, чтобы потом 5 лет чувствовать себя хорошо», – сказал Фетисов в кулуарах VII Сибирского форума по оздоровительному туризму в Белокурихе.
Он также вспомнил слова своего отца, которому недавно исполнилось 92 года: «Сынок, если человек не хочет жить, то его невозможно заставить».
С другой стороны, как сказал Фетисов, всем желающим государство обязано предоставить возможность сохранять свое здоровье.
Что?)))
да и чтобы он именно учил кого-то, там ни прямо, ни в контексте не предполагается
Плотные ткани мозга на 2/3 состоят из жира. На примере Фетисова мы видим к чему приводит отказ от жиров в рационе...