Фетисов заявил, что его диета за 40 дней перезагружает иммунную систему – 100 г в день рыбы или мяса при полном отсутствии жиров. 90% его друзей не могут ее выдержать

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума КХЛ Политика ЗОЖ Здоровье Питание Хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал об особой диете для поддержания здоровья.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ приехал в Алтайский край.

Он рассказал, что трижды в неделю играет в хоккей и правильно питается, использует диету, соблюдение которой, по его словам, в течение 40 дней позволяет перезагрузить иммунную систему. Она предусматривает употребление 100 граммов в день рыбы или мяса при полном отсутствии жиров. Но 90% его друзей не могут ее выдержать.

«Значит, у вас все хорошо со здоровьем, если не можете 40 дней потерпеть, чтобы потом 5 лет чувствовать себя хорошо», – сказал Фетисов в кулуарах VII Сибирского форума по оздоровительному туризму в Белокурихе.

Он также вспомнил слова своего отца, которому недавно исполнилось 92 года: «Сынок, если человек не хочет жить, то его невозможно заставить».

С другой стороны, как сказал Фетисов, всем желающим государство обязано предоставить возможность сохранять свое здоровье.

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14 комментариев

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Сергей Спартакович
кто работает на предприятиях ОПК.именно работает,тот о диетах не думает.а кто сидит на попе ровно,то кроме диет просто не о чем думать.финансы в порядке.распорядок ни к чему не обязывает.разные сословия имеют разные проблемы
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Oleg Olegov
"С другой стороны, как сказал Фетисов, всем желающим государство обязано предоставить возможность сохранять свое здоровье"

Что?)))
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Melnikov1968
Жир содержится и в мясе, и в рыбе. Но Фетисов хреново учился в институте физической культуры.
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Ko Vi
Ответ Сергей Спартакович
кто работает на предприятиях ОПК.именно работает,тот о диетах не думает.а кто сидит на попе ровно,то кроме диет просто не о чем думать.финансы в порядке.распорядок ни к чему не обязывает.разные сословия имеют разные проблемы
условные французские трудяги, подозреваю, тоже не устрицами, улитками и жульенами питаются
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Сергей Спартакович
Ответ Ko Vi
условные французские трудяги, подозреваю, тоже не устрицами, улитками и жульенами питаются
и их наверняка условный Платини учит как соблюдать диету и жить правильно
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NACfoRekcuF
Ответ Костя Кот
это он стебется. с 1 сентября медецина станет полностью платной
У вас и школьное образование платное, видно сразу.
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Ko Vi
Ответ Сергей Спартакович
и их наверняка условный Платини учит как соблюдать диету и жить правильно
не знаю насчет Платини, но - "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные", как раз оттуда пошло
да и чтобы он именно учил кого-то, там ни прямо, ни в контексте не предполагается
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Заборостроитель
И 0,5 для комментариев в СМИ
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Damien King
Понятно теперь. Скудная пища приводит к ухудшению когнитивных функций. Деменция не за горами
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Персональные данные Номер 67327384
Давай, Слaвик, вперед, навстречу раку. Жиры необходимы для нормальной работы иммунитета. Нормального иммунитета, а не того, который зищищает от курения и наркоты
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Ковид 07.10.52
и что мешает этому лапкопонимателю сделать законы для сохранения здоровья...тьфу...
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Дмитрий Кутузов
Очевидно что 100 гр мяса/рыбы - это дефицит калорий. Иммунитет страдает как раз таки на дефиците калорий. Отсутствие жиров повлечёт за собой проблемы с гормоналкой, кожей, волосами и тд.

Плотные ткани мозга на 2/3 состоят из жира. На примере Фетисова мы видим к чему приводит отказ от жиров в рационе...
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