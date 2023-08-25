Фетисов заявил, что его диета за 40 дней перезагружает иммунную систему – 100 г в день рыбы или мяса при полном отсутствии жиров. 90% его друзей не могут ее выдержать

Вячеслав Фетисов рассказал об особой диете для поддержания здоровья.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат РФ приехал в Алтайский край.

Он рассказал, что трижды в неделю играет в хоккей и правильно питается, использует диету, соблюдение которой, по его словам, в течение 40 дней позволяет перезагрузить иммунную систему. Она предусматривает употребление 100 граммов в день рыбы или мяса при полном отсутствии жиров. Но 90% его друзей не могут ее выдержать.

«Значит, у вас все хорошо со здоровьем, если не можете 40 дней потерпеть, чтобы потом 5 лет чувствовать себя хорошо», – сказал Фетисов в кулуарах VII Сибирского форума по оздоровительному туризму в Белокурихе.

Он также вспомнил слова своего отца, которому недавно исполнилось 92 года: «Сынок, если человек не хочет жить, то его невозможно заставить».

С другой стороны, как сказал Фетисов, всем желающим государство обязано предоставить возможность сохранять свое здоровье.