Маршанд о реакции на ролик «Бостона» в его честь: «Старался не плакать, а потом увидел своих детей на экране. На меня словно обрушилась тонна кирпичей. Эмоции, воспоминания, все это всплыло в памяти»
22 октября Маршанд провел первый матч в Бостоне после ухода из «Брюинс». 37-летний канадец выступал за «Бостон» с 2009 по 2025 год и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2011-м. Перед дедлайном в прошлом сезоне канадский форвард был обменян из «Бостона» во «Флориду», с которой летом выиграл свой второй Кубок Стэнли.
В сегодняшнем матче против «Бостона» (4:3) он сделал 2 передачи. По ходу игры клуб показал видеоролик в честь бывшего капитана. На глазах Маршанда выступили слезы, а болельщики устроили ему овацию.
В ролике показали его голы, драки, визиты в Бостонскую детскую больницу в костюмах на Хэллоуин и другие памятные моменты его карьеры в «Бостоне».
«Я старался не плакать. Это было то, что я пытался сделать.
А потом, как только я увидел своих детей на экране, на меня словно обрушилась тонна кирпичей.
Эмоции, воспоминания обо всем, годы и невероятные времена. Все это всплыло в памяти», – сказал нападающий «Флориды» Брэд Маршанд.
