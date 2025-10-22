Сикьюра о личных целях: «Стараюсь не думать о себе, пытаюсь делать все для победы «Динамо», чтобы мы набирали очки и занимали хорошие места»
Дилан Сикьюра высказался о личных целях на матч со «Спартаком».
Игра пройдет 23 октября.
«Нападающий всегда хочет забивать больше голов, но главное – помогать команде, быть полезным игроком на любой части площадки.
Но я стараюсь не думать о себе, а пытаюсь делать все для нашей победы, чтобы мы набирали очки и занимали хорошие места», – сказал нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
