Сикьюра о личных целях: «Стараюсь не думать о себе, пытаюсь делать все для победы «Динамо», чтобы мы набирали очки и занимали хорошие места»

Дилан Сикьюра высказался о личных целях на матч со «Спартаком».

Игра пройдет 23 октября.

«Нападающий всегда хочет забивать больше голов, но главное – помогать команде, быть полезным игроком на любой части площадки.

Но я стараюсь не думать о себе, а пытаюсь делать все для нашей победы, чтобы мы набирали очки и занимали хорошие места», – сказал нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра.