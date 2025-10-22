  • Спортс
  Сикьюра о личных целях: «Стараюсь не думать о себе, пытаюсь делать все для победы «Динамо», чтобы мы набирали очки и занимали хорошие места»
Сикьюра о личных целях: «Стараюсь не думать о себе, пытаюсь делать все для победы «Динамо», чтобы мы набирали очки и занимали хорошие места»

Дилан Сикьюра высказался о личных целях на матч со «Спартаком».

Игра пройдет 23 октября.

«Нападающий всегда хочет забивать больше голов, но главное – помогать команде, быть полезным игроком на любой части площадки.

Но я стараюсь не думать о себе, а пытаюсь делать все для нашей победы, чтобы мы набирали очки и занимали хорошие места», – сказал нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
