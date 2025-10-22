«Северсталь» о том, что самолет с командой не мог приземлиться в Омске из-за тумана: «Сейчас мы уже в городе. Ситуация форс-мажорная, но все запланированные тренировки на сегодня состоятся»

В «Северстали» рассказали о сложностях по пути на матч с «Авангардом».

Ранее появилась информация о том, что самолет «Северстали » не смог приземлиться в Омске из-за тумана. Борт с командой отправили в Тюмень.

Матч между «Северсталью» и «Авангардом » состоится в Омске 23 октября.

«Команда вылетела из Владивостока после матча с «Адмиралом». Поначалу все было планово и хорошо, время полета составляло шесть часов и 20 минут. Но прошло порядка семи часов, и мы осознаем, что самолет уже два раза облетел Омск и не может приземлиться из-за тумана.

Было принято решение лететь в ближайший резервный аэропорт, который находился в Тюмени. Когда мы прилетели туда, нам сказали, что будет обычная дозаправка и самолет снова направится в Омск, но потом сообщили, что из-за погодных условий аэропорт Омска нас принять не может. Начальник команды организовал трансфер и мы поехали в отель.

Сегодня в 10 часов утра выехали в аэропорт Тюмени, сейчас уже команда находится в Омске. Полет продолжался около 60 минут, погода уже была ясная. Понятно, что ситуация форс-мажорная, но все запланированные тренировки на сегодня состоятся», – сообщили в клубе.