Наумов стал тренером вратарей «Айлендерс». Он работал с Сорокиным в ЦСКА (Эллиотт Фридман)

Сергей Наумов стал тренером вратарей «Айлендерс».

Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман .

«После вчерашней игры – победы над «Сан-Хосе» со счетом 4:3 – «Айлендерс » сменили тренера вратарей.

Сергей Наумов, работавший в «Бриджпорте» из АХЛ и имеющий опыт работы с Ильей Сорокиным, заменил Пьеро Греко», – написал Фридман.

Напомним, в мае 2024 года Сергей Наумов стал тренером вратарей в «Бриджпорте » – фарм-клубе «Айлендерс».

С 2018 по 2020 год латвийский специалист работал в ЦСКА с действующим голкипером «Айлендерс» Ильей Сорокиным.