Наумов стал тренером вратарей «Айлендерс». Он работал с Сорокиным в ЦСКА (Эллиотт Фридман)
Сергей Наумов стал тренером вратарей «Айлендерс».
Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
«После вчерашней игры – победы над «Сан-Хосе» со счетом 4:3 – «Айлендерс» сменили тренера вратарей.
Сергей Наумов, работавший в «Бриджпорте» из АХЛ и имеющий опыт работы с Ильей Сорокиным, заменил Пьеро Греко», – написал Фридман.
Напомним, в мае 2024 года Сергей Наумов стал тренером вратарей в «Бриджпорте» – фарм-клубе «Айлендерс».
С 2018 по 2020 год латвийский специалист работал в ЦСКА с действующим голкипером «Айлендерс» Ильей Сорокиным.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости