Губерниев об Овечкине: «Он себя еще найдет. Не очень понимаю степень беспокойства, вы 7 шайб за матч хотели? Против него играют лучшие хоккеисты мира»

Дмитрий Губерниев высказался о выступлении Александра Овечкина в сезоне-2025/26.

В 7 матчах Овечкин забросил 1 шайбу и отдал 4 передачи.

«Овечкин себя еще найдет. Я не очень понимаю степень беспокойства. Одна шайба в семи матчах… А вы хотели, чтобы было семь шайб за один?

Против Овечкина играют лучшие хоккеисты мира. И есть маленький нюанс: он не играет против «Торпедо» из Сходни. Поэтому, думаю, можно будет трезво говорить о том, как он начал сезон, матчей через 15.

Овечкин нормально вкатывается в сезон, восстанавливается после травмы и поездки в Россию, где у него было много важных дел. Это не тот случай, когда нужно переживать за Овечкина», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.