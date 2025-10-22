Коньков о проблемах СКА: «Низкая реализация моментов. В команде много мастеров, которые не проявляют себя так, как должны. Ларионову придется с этим разбираться»

Сергей Коньков высказался о проблемаз в игре СКА.

Клуб занимает 9-е место в Западной конференции с 16 очками после 16 матчей.

– На ваш взгляд, в чем состоят главные игровые проблемы СКА на данный момент?

– Прежде всего отмечу низкую реализацию голевых моментов при том, что создают их питерцы в достаточном количестве. В команде, несмотря ни на что, много квалифицированных и опытных мастеров, которые пока не проявляют себя так, как должны и с этим придется разбираться Ларионову и его тренерскому штабу.

Другой проблемой питерцев можно считать дисбаланс между атакой и обороной. Даже несмотря на то, что в некоторых матчах ощущается акцент на надежность обороны, команда много пропускает, а ее разница шайб была отрицательной.

– Получается, что СКА необходимы обмены и серьезные изменения в составе?

– Может, тренерский штаб и руководство СКА сумеют найти на рынке интересных и мастеровитых хоккеистов, способных изменить ситуацию. Но нельзя забывать о том, что в системе армейцев с Невы много талантливой молодежи, способной ярко проявить себя, сделав команду более яркой и энергичной, чем сейчас.

При этом нельзя не отметить то, что в нынешнем сезоне у СКА весьма небольшая скамейка запасных. Помимо прочего, именно поэтому у команды Игоря Ларионова должна быть «живая» лавка, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.