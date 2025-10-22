Мухометов назначен спортивным директором «Лады»

Ильдар Мухометов стал спортивным директором «Лады».

«Ильдар Мухометов утвержден в должности спортивного директора ХК «Лада ». 53-летний специалист, известный в прошлом вратарь, мастер спорта России международного класса.

Работал спортивным директором в «Барысе», ассистентом главного менеджера в ЦСКА, генеральным менеджером «Адмирала» и спортивным директором «Академии Михайлова». Добро пожаловать в Тольятти, Ильдар Рафекович!» – говорится в сообщении «Лады».

Напомним, 20 октября пост спортивного директора клуба покинул Сергей Гомоляко.

На данный момент «Лада» находится на 10-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 10 очков в 17 матчах.