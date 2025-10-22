Хайруллин опроверг, что Радулов причастен к мошенничеству на сумму свыше 20 млн долларов: «Человек, кинувший Радулова на большие деньги, давно сидит. А Радулов играет, вот и все»

Артур Хайруллин опроверг информацию о мошенничестве Александра Радулова.

Как сегодня сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Mash, бывший председатель совета директоров «Транснационального банка» Сергей Кононов обвинил нападающего «Локомотива» в мошенничестве.

По словам источника, после отзыва лицензии у банка, клиентом которого был Радулов до 2015 года, хоккеист потребовал возврата средств.

В качестве обеспечения долга Кононов передал Радулову компанию «Дисконт Центр XXI» во временное управление. Компания должна была вернуться к банкиру после погашения долга, однако хоккеист в 2019 году якобы переоформил ее на своего отца.

В 2024 году Кононов получил 12 лет колонии за хищение денег у Радулова. Сейчас, по данным источника, он добивается возбуждения уголовного дела в отношении Радулова.

«В СМИ появляется какая-то странная информация про Александра Радулова, якобы он хотел кого-то кинуть на деньги. Не верьте: человек, который кинул Радулова на большие деньги, уже давно сидит. А Радулов играет. Вот и все», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.