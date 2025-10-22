Сикьюра о матче против «Спартака»: «Нас ждет настоящая битва. Очень важный матч для «Динамо», мы не собираемся терять очки»
Дилан Сикьюра поделился ожиданиями от матча «Динамо» против «Спартака».
Игра пройдет 23 октября.
«Это будет большая игра, нас ждет настоящая битва. Мотивация на такой матч будет всегда: противостояние с соседствующим соперником по местоположению, да и по таблице тоже.
Мы не собираемся терять очки. Очень важный матч для нас, который хотелось бы выиграть», – сказал нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
