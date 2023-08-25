Фетисов – родителям юных хоккеистов в Бийске: «Ставьте цели, которые кажутся неосуществимыми»

Вячеслав Фетисов дал совет родителям юных хоккеистов на Алтае.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат РФ сегодня приехал в Бийск, город в Алтайском крае.

Ему показали спортивный комплекс «Прогресс». После завершения товарищеской игры между бийскими командами «Ирбис» и «Лицей», вышел на лед с приветственным словом.

«К радости детей и родителей появился этот современный спортивный комплекс. Многие проекты, которые реализуются в Алтайском крае, связаны с будущим. И этот спортивный комплекс – один из примеров. Я вижу, что ледовая арена построена людьми, которые знают и любят свое дело.

Хотелось бы обратиться к родителям – постоянно поддерживайте своих ребят, это самое большое вложение на сегодняшний день. Ставьте перед собой даже те цели, которые, на первый взгляд, кажутся неосуществимыми», – сказал Фетисов.

Он отметил, что у него есть своя детская академия в Домодедово, и предложил свою помощь, выразив готовность делиться организацией рабочего процесса, работы тренеров в подготовке детей.

«Я понимаю эмоции наших детей, родителей, и тех, кто имеет отношение к хоккею, – это знаменательное событие, визит такого гостя. Только недавно мы открыли этот спортивный объект – ледовый дворец спорта, и уже такое большое событие. Мы будем способствовать тому, чтобы как можно больше детей занимались спортом», – сказал глава Бийска Виктор Щигрев.