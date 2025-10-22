  • Спортс
Фетисов о недопуске российских лыжников к Олимпиаде: «Печальная новость. В FIS есть скандинавское лобби. Могу только посочувствовать нашим спортсменам»

Вячеслав Фетисов высказался об отстранении российских лыжников.

21 октября Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) проголосовал за недопуск российских спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры в 2026 году.

«Очень печальная новость. Министр спорта России Михаил Дегтярев постоянно информирует нас о том, что идут закулисные переговоры с международными федерациями, обнадеживает нас. Но видите, в лыжных гонках по-прежнему ничего хорошего и обнадеживающего.

Я могу только посочувствовать нашим спортсменам, которых не допустила FIS. Понятно, что в этой федерации есть скандинавское лобби, но скандинавы есть везде, не только в лыжных гонках. Печальная ситуация, конечно», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Совет FIS проголосовал против допуска россиян к олимпийским квалификационным соревнованиям

😱 Наши лыжники не едут на Олимпиаду: норвежцы ликуют, Россия собирается в суд

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВячеслав Фетисов
logoFIS
Политика
logoОлимпиада-2026
logoМихаил Дегтярев
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
