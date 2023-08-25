На презентации «Авангарда» выступят «Дискотека Авария» и The Hatters, «Ак Барса» – JONY, на празднике «Трактора» – Niletto, «Автомобилиста» – Filatov & Karas

Теги Ак Барс Авангард Трактор Автомобилист КХЛ Роман Скворцов Winline Фонбет музыка Хоккей

Клубы Фонбет чемпионата КХЛ пригласили музыкантов на мероприятия перед сезоном.

«Авангард» 27 августа проведет презентацию команды. На Соборной площади также состоится финал реалити-шоу «Игра началась». Хэдлайнеры вечера, организованного в сотрудничестве с «Фонбет», – группы «Дискотека Авария» и The Hatters.

27 августа в Челябинске пройдет Traktor Winline Fest. На площади у Памятника Курчатову выступят рэп-исполнитель Niletto, а также Джамал и Вибе из челябинской рэп-группы Триагрутрика.

В этот же день, 27 августа, состоится и «АВТОМОБИЛИСТ WINLINE ФЕСТ». Хэдлайнером вечера на территории КРК «Уралец» станет группа Filatov & Karas, делающая музыку в стиле дип-хаус. Ведущим будет комментатор Роман Скворцов.

«Ак Барс» 30 августа проведет презентацию состава на сезон-2023/24. Казань отметит День города, а Татарстан – День республики. Мероприятие при поддержке Winline пройдет у центра семьи «Казан». Хэдлайнер – певец JONY.

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1 комментарий

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TYMB04KA
у авангарда лучше всех
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