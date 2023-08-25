На презентации «Авангарда» выступят «Дискотека Авария» и The Hatters, «Ак Барса» – JONY, на празднике «Трактора» – Niletto, «Автомобилиста» – Filatov & Karas

Клубы Фонбет чемпионата КХЛ пригласили музыкантов на мероприятия перед сезоном.

« » 27 августа проведет презентацию команды. На Соборной площади также состоится финал реалити-шоу «Игра началась». Хэдлайнеры вечера, организованного в сотрудничестве с «Фонбет», – группы «Дискотека Авария» и The Hatters.

27 августа в Челябинске пройдет Traktor Winline Fest. На площади у Памятника Курчатову выступят рэп-исполнитель Niletto, а также Джамал и Вибе из челябинской рэп-группы Триагрутрика.

В этот же день, 27 августа, состоится и «АВТОМОБИЛИСТ WINLINE ФЕСТ». Хэдлайнером вечера на территории КРК «Уралец» станет группа Filatov & Karas, делающая музыку в стиле дип-хаус. Ведущим будет комментатор .

« » 30 августа проведет презентацию состава на сезон-2023/24. Казань отметит День города, а Татарстан – День республики. Мероприятие при поддержке Winline пройдет у центра семьи «Казан». Хэдлайнер – певец JONY.