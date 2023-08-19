Более 13 500 болельщиков посетили презентацию «Сибири». LYRIQ, ST и Люся Чеботина выступили в рамках мероприятия
Более 13 500 болельщиков посетили презентацию «Сибири» перед сезоном-2023/24.
Сегодня, 19 августа, на площади у «Сибирь-Арены» состоялась презентация команды.
«Новосибирск! Это было грандиозно! Более 13 500 болельщиков посетили «Сибирь Винлайн Фест», – говорится в сообщении «Сибири».
В рамках мероприятия также прошел концерт с участием LYRIQ, ST и Люси Чеботиной.
Сообщается, что вход на «Сибирь Винлайн Фест» был свободный.
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