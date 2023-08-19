Более 13 500 болельщиков посетили презентацию «Сибири». LYRIQ, ST и Люся Чеботина выступили в рамках мероприятия

Более 13 500 болельщиков посетили презентацию «Сибири» перед сезоном-2023/24.

Сегодня, 19 августа, на площади у «Сибирь-Арены» состоялась презентация команды.

«Новосибирск! Это было грандиозно! Более 13 500 болельщиков посетили «Сибирь Винлайн Фест», – говорится в сообщении « ».

В рамках мероприятия также прошел концерт с участием LYRIQ, ST и Люси Чеботиной.

Сообщается, что вход на «Сибирь Винлайн Фест» был свободный.