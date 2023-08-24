Кравец о Кубке Блинова: «Турнир неоднозначно провели, многовато ошибок, но с «Салаватом» показательная игра. У Пьянова перелом, выбыл на месяц»

Михаил Кравец оценил выступление «Авангарда» в Фонбет Кубке Блинова.

Команда набрала 4 очка за 4 игры. Сегодня был обыгран « » (3:2).

«Турнир неоднозначно провели. Сами помните первый матч, затем получше стало, но многовато удалений, ошибок в прошлых матчах. Сегодня уже была показательная игра.

Хороший турнир, увидели наши плюсы и минусы, понимаем, что нужно делать перед сезоном.

Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку на турнире. Сегодня играли с очень хорошим, тяжелым соперником. Первый период не задался, но затем ребята добавили, поняли, что нужно делать. Стали выигрывать единоборства, зарабатывать удаления, реализовывать большинство. Добились командной психологически важной победы.

Четвертого звена, такого как сегодня, нам как раз и не хватало в прошлом плей-офф. Ребята сыграли немного, но очень полезно, да еще и важный гол забили. Плюс закрыли меньшинство.

У Чистякова операция, у Пьянова перелом. И тот, и тот будут кататься, а дальше уже будем смотреть, как заживет. У Пьянова месяц примерно на восстановление», – сказал главный тренер « ».