Еронко об уходе из «Авангарда» в «Сан-Хосе»: «Я полюбил Омск, мы взяли чашку, выиграли 2 золота. Всегда хотел доработаться до НХЛ»
Игорь Еронко поблагодарил «Авангард», переходя на должность скаута «Сан-Хосе».
«Омск, спасибо за все! Это были прекрасные 3 с лишним года. Я полюбил город, мы взяли чашку, выиграли 2 золота, я много чему научился. Прекрасное время.
Всегда хотел доработаться до НХЛ. И доработался. Пусть не в качестве генерального менеджера, как хотел изначально, но все ведь впереди.
Был «ястребом», теперь – «акула» из Сан-Хосе», – написал бывший автор Sports.ru.
Фото: instagram.com/igoreronko
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