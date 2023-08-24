Еронко об уходе из «Авангарда» в «Сан-Хосе»: «Я полюбил Омск, мы взяли чашку, выиграли 2 золота. Всегда хотел доработаться до НХЛ»

Теги Авангард Сан-Хосе НХЛ КХЛ Игорь Еронко Хоккей

Игорь Еронко поблагодарил «Авангард», переходя на должность скаута «Сан-Хосе».

«Омск, спасибо за все! Это были прекрасные 3 с лишним года. Я полюбил город, мы взяли чашку, выиграли 2 золота, я много чему научился. Прекрасное время.

Всегда хотел доработаться до НХЛ. И доработался. Пусть не в качестве генерального менеджера, как хотел изначально, но все ведь впереди.

Был «ястребом», теперь – «акула» из Сан-Хосе», – написал бывший автор Sports.ru.

Фото: instagram.com/igoreronko

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