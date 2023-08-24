Игорь Еронко покинул «Авангард». Ранее он стал скаутом «Сан-Хосе»

Теги Авангард Сан-Хосе НХЛ КХЛ Игорь Еронко Хоккей

Игорь Еронко покинул «Авангард».

Он работал в клубе с мая 2020 года.

«Игорь Еронко покидает «Авангард». В клубе он проработал 3 года, занимал должности ассистента генерального менеджера клуба и руководителя направления по развитию молодежного резерва, активно работал с академией.

ХК «Авангард» благодарит Игоря за работу! Желаем дальнейших успехов», – говорится в сообщении клуба.

12 августа стало известно, что Еронко стал скаутом «Сан-Хосе». 

Ранее он был автором Sports.ru, после чего работал в «Спорт-Экспрессе», а также комментатором на «Евроспорте» и «КХЛ ТВ».

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3 комментария

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зильбер
а когда то мы здесь над ним похахатывали
+11
-1
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Vovchik333
Молодец, отличный карьерный рост от корреспондента спортс.
+8
0
+8
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Сергей Орлов
Ответ зильбер
а когда то мы здесь над ним похахатывали
Не "мы", а ты.
+4
-1
+3
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