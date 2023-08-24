Игорь Еронко покинул «Авангард». Ранее он стал скаутом «Сан-Хосе»
Игорь Еронко покинул «Авангард».
Он работал в клубе с мая 2020 года.
«Игорь Еронко покидает «Авангард». В клубе он проработал 3 года, занимал должности ассистента генерального менеджера клуба и руководителя направления по развитию молодежного резерва, активно работал с академией.
ХК «Авангард» благодарит Игоря за работу! Желаем дальнейших успехов», – говорится в сообщении клуба.
12 августа стало известно, что Еронко стал скаутом «Сан-Хосе».
Ранее он был автором Sports.ru, после чего работал в «Спорт-Экспрессе», а также комментатором на «Евроспорте» и «КХЛ ТВ».
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