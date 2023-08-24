Игорь Еронко покинул «Авангард». Ранее он стал скаутом «Сан-Хосе»

Игорь Еронко покинул «Авангард».

Он работал в клубе с мая 2020 года.



«Игорь Еронко покидает « ». В клубе он проработал 3 года, занимал должности ассистента генерального менеджера клуба и руководителя направления по развитию молодежного резерва, активно работал с академией.

ХК «Авангард» благодарит за работу! Желаем дальнейших успехов», – говорится в сообщении клуба.

12 августа стало известно, что Еронко стал скаутом « ».

Ранее он был автором Sports.ru, после чего работал в «Спорт-Экспрессе», а также комментатором на «Евроспорте» и « ».