Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» против «Нефтехимика», «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым»
В Омске проходит Фонбет Кубок Блинова.
Турнир, посвященный памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, проводится впервые после возвращения «Авангарда» из Балашихи.
Фонбет Кубок Блинова
«Локомотив» – «Нефтехимик» – 12:00
«Авангард» – «Салават Юлаев» – 16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Барыс» – 6 (3), «Локомотив» – 4 (3), «Авангард» – 2 (3), «Салават Юлаев» – 2 (3), «Нефтехимик» – 1 (2).
Комментарии