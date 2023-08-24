Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» против «Нефтехимика», «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым»

Теги Авангард Салават Юлаев Локомотив Нефтехимик результаты матчей КХЛ Fonbet Кубок Блинова Хоккей

В Омске проходит Фонбет Кубок Блинова.

Турнир, посвященный памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, проводится впервые после возвращения «Авангарда» из Балашихи. 

Фонбет Кубок Блинова 

«Локомотив» – «Нефтехимик» – 12:00 

«Авангард» – «Салават Юлаев» – 16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Положение команд: «Барыс» – 6 (3), «Локомотив» – 4 (3), «Авангард» – 2 (3), «Салават Юлаев» – 2 (3), «Нефтехимик» – 1 (2).

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