Николишин об уходе из «Амура»: «Это был тяжелый переход. Не хочу вдаваться в подробности. Разошлись, пожали руки»

Иван Николишин высказался об обмене в «Авангард» из «Амура».

Сегодня нападающий провел первый матч за омский клуб. «Авангард» уступил « » со счетом 3:4 в игре Фонбет Кубка Блинова.

– Трудно ли играть сразу же, без подготовки? Вы выглядели замученным.

– Поначалу было тяжело, немного ритм матча не мог поймать. То переиграю смену, то слишком короткая. Да, забил гол, но там Володя Ткачев отдал такую передачу, что тяжелее было не забить.

Как оценю свои кондиции? Нужно тренироваться с командой, набирать обороты. Еще есть куда стремиться.

– А с кем вы готовились к сезону?

– Есть много неподписанных ребят в Москве. Мы все вместе катались, поддерживая форму.

– Вы довольны, что ушли из « »?

– Это был тяжелый переход, много всего. Не хочу вдаваться в подробности. Ну, было и было. Разошлись, пожали руки. Я сказал им «спасибо», меня отпустили. Вроде как получился честный обмен.

– Но переживали, что в сентябре могли бы остаться без команды?

– Конечно, переживал. Уже все начинали играть. А ты все сидишь, тренируешься. И не понимаешь, что тебя дальше ждет. Слава богу, что вопрос разрешился. Есть моральное облегчение, что все это уже позади. Уже не переживаешь, и можно сосредоточиться на хоккее, – сказал нападающий « » .