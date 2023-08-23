Кравец о матче с «Барысом»: «Спунер и Николишин уверенно отыграли. Как наберут физические кондиции, принесут пользу «Авангарду»

Теги Авангард КХЛ Барыс Fonbet Кубок Блинова Михаил Кравец Райан Спунер Иван Николишин Хоккей

Михаил Кравец подвел итоги матча против «Барыса».

«Авангард» уступил со счетом 3:4 в игре Фонбет Кубка Блинова.

«Интересная игра, с большим количеством голов, с хорошим началом с нашей стороны.

Сегодня было достаточно много ошибок в обороне. Самое, конечно, неприемлемое – это девять удалений, четыре подряд в третьем периоде. Но для этого и существуют турниры, зато в меньшинстве уверенно отыграли.

Последние шесть минут сумасшедшие были, давили, могли сравнять, забили бы буллит… Но ничего, в следующий раз зайдет. Самое главное – не создавать такую ситуацию, чтобы постоянно отыгрываться.

Дебют Спунера и Николишина? Думаю, ребята уверенно отыграли, как наберут физические кондиции, принесут пользу «Авангарду». Сейчас я должен дать Спунеру доверие, игровое время, он показал хорошую скорость и борьбу. Уверен, что он вернется в прежнюю форму, и первое звено преобразится.

Причина большого количества удалений? Нет, дело не в правилах. Все так же нельзя шестым выходить, нельзя делать подножки, нельзя клюшку подкидывать или устраивать дзюдо на пятачке. Турнир есть турнир, но нужно играть правильно», – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.

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1 комментарий

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Rodgeras
Николишин лучше Спунера сыграл. Вообще думаю Николишина нигрывать в первом, пока Спунер форму не наберёт.
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