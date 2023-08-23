Кравец о матче с «Барысом»: «Спунер и Николишин уверенно отыграли. Как наберут физические кондиции, принесут пользу «Авангарду»

Михаил Кравец подвел итоги матча против «Барыса».

« » уступил со счетом 3:4 в игре Фонбет Кубка Блинова.

«Интересная игра, с большим количеством голов, с хорошим началом с нашей стороны.

Сегодня было достаточно много ошибок в обороне. Самое, конечно, неприемлемое – это девять удалений, четыре подряд в третьем периоде. Но для этого и существуют турниры, зато в меньшинстве уверенно отыграли.

Последние шесть минут сумасшедшие были, давили, могли сравнять, забили бы буллит… Но ничего, в следующий раз зайдет. Самое главное – не создавать такую ситуацию, чтобы постоянно отыгрываться.

Дебют Спунера и ? Думаю, ребята уверенно отыграли, как наберут физические кондиции, принесут пользу «Авангарду». Сейчас я должен дать Спунеру доверие, игровое время, он показал хорошую скорость и борьбу. Уверен, что он вернется в прежнюю форму, и первое звено преобразится.

Причина большого количества удалений? Нет, дело не в правилах. Все так же нельзя шестым выходить, нельзя делать подножки, нельзя клюшку подкидывать или устраивать дзюдо на пятачке. Турнир есть турнир, но нужно играть правильно», – сказал главный тренер «Авангарда» .