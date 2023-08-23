Андрей Сафронов: «Федотов должен играть. Мы псевдочлены ИИХФ, нас взяли и убрали. Могут исключить из-за того, что плохо здороваемся, не с той ноги встаем»

Андрей Сафронов отреагировал на слова президента ЦСКА об Иване Федотове.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

«Вы знаете, уже столько против нас дисциплинарных дел завели, нас уже отцепили от чего только можно. Если мы сегодня как бы псевдочлены ИИХФ по одной простой причине, что нас общим решением взяли и убрали, или решением там президента, я не знаю. Я считаю, что, наверное, президент ЦСКА правильно сказал, что Федотов должен играть, будет играть, а чем мы рискуем?

Нас отстранили на год, отстранили на два, даже в регламенте ИИХФ, наверное, понесем какие-то материально-дисциплинарные санкции, когда мы вернемся, но то, что игрок должен играть, а не зависеть от решения Международной хоккейной федерации, которая нас в одностороннем порядке взяла и исключила из международных соревнований... Думаю, что нашу порядочность принимают за нашу слабость, все-таки надо показать, что мы далеко не из бедной, но порядочной семьи, надо принимать то решение, которое заинтересует и наших болельщиков, и нашу страну, и отстоит интересы своих спортсменов.

Может ли это обернуться исключением России из ИИХФ? Да я не думаю, да нас исключить могут не только из-за Федотова, из-за того, что мы плохо здороваемся, не с той ноги встаем, не так улыбаемся.

Вы знаете, это чисто субъективное мнение, волков бояться – в лес не ходить, когда-то надо показывать, что мы из великой, могучей и очень сильной страны, и очень сильной державы, которая называется Россия», – заявил бывший генменеджер сборной России Сафронов.

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История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока