«Аризона» продлила контракт с главным тренером Туриньи на 3 года

«Аризона» продлила контракт с главным тренером Андре Туриньи.

Срок нового соглашения рассчитан на 3 года – до конца сезона-2026/27.

Действующий контракт 49-летнего специалиста рассчитан до лета 2024 года.

Он возглавляет команду с 2021 года. В прошедшем сезоне НХЛ « » заняла 13-е место в таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 82 матчах.

Туриньи после завершения регулярного чемпионата возглавил сборную Канады и одержал с ней победу на чемпионате мира по хоккею 2023 года.