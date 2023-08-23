«Аризона» продлила контракт с главным тренером Туриньи на 3 года

Теги Аризона НХЛ Андре Туриньи Хоккей

«Аризона» продлила контракт с главным тренером Андре Туриньи.

Срок нового соглашения рассчитан на 3 года – до конца сезона-2026/27.

Действующий контракт 49-летнего специалиста рассчитан до лета 2024 года.

Он возглавляет команду с 2021 года. В прошедшем сезоне НХЛ «Аризона» заняла 13-е место в таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 82 матчах.

Туриньи после завершения регулярного чемпионата возглавил сборную Канады и одержал с ней победу на чемпионате мира по хоккею 2023 года. 

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1 комментарий

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oberkorn
В койотах, кого не ставвь, все равно тихий ужас. Хотя, нет, ротенберг и там все позитивное убьет
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