Миккола вернулся к тренировкам с «Флоридой». Защитник не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы

Нико Миккола вернулся к тренировкам с «Флоридой».

Защитник «Пантерс» досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (0:3), который состоялся 18 октября.

29-летний финн столкнулся с форвардом Тайсоном Козаком. Миккола получил 2 минуты штрафа за блокировку, а вскоре после этого покинул лед и не вернулся в игру.

Пока не уточняется, сможет ли он принять участие в матче с «Бостоном», который состоится в ночь с 21 на 22 октября.

«Флорида » проиграла четыре матча подряд и занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 6 очков за 7 игр.