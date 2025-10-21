Маршанд о том, как сорвал ремешки на шлеме Далина: «Я сдержался – хотел бросить его на трибуны. В следующий раз просто положу на место»

Брэд Маршанд рассказал, зачем порвал ремешки на шлеме Расмуса Далина.

Инцидент произошел в матче между «Флоридой» и «Баффало » (0:3) 18 октября.

В середине второго периода защитник «Сейбрс» атаковал Маршанда сзади, в результате чего нападающий «Пантерс » упал на лед. Вскоре они снова вступили в контакт: Далин упал на лед, а Маршанд набросился на шведа и нанес ему несколько ударов.

Брэд получил 2 минуты штрафа за блокировку и 2 минуты за грубость, а уходя на скамейку штрафников, забрал шлем Далина с собой. Там он сорвал с него ремешки и бросил обратно на лед.

За это лига оштрафовала игрока на 5 000 долларов.

«Думаю, я отлично сдержался, потому что изначально хотел бросить шлем на трибуны. Но, возможно, наказание было бы чуть более серьезным, чем штраф. Так что варианты были такие: бросить его или сломать. Я сломал.

Наверное, стоило просто положить его на место. Сделаю так в следующий раз», – сказал нападающий «Флориды» Брэд Маршанд .