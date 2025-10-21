Зеграс – 1-й новичок «Филадельфии» за 11 лет с серией из 5 матчей с голевыми передачами. Форвард повторил достижение Штрайта
Тревор Зеграс из «Филадельфии» продлил серию с голевыми передачами до 5 игр.
24-летний нападающий отметился ассистом в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (5:2). На его счету стало 5 (0+5) очков за 6 игр текущего сезона.
Зеграс стал первым новичком «Филадельфии» за 11 лет, который провел 5 матчей подряд с результативными передачами.
Он повторил достижение швейцарского защитника Марка Штрайта (6 игр в сезоне-2013/14).
Мичков сделал ассист на победный гол с «Сиэтлом». У форварда «Филадельфии» 1+1 за 6 игр сезона
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости