Операция на сердце 12-летней дочери Фолиньо прошла успешно. Капитан «Чикаго» вернулся в клуб

Ник Фолиньо вернулся в «Чикаго» после операции на сердце у его 12-летней дочери.

Капитан «Блэкхокс» покидал расположение команды на несколько дней. Его старшему ребенку (из трех) предстояло хирургическое вмешательство из-за врожденного порока сердца.

Когда девочке было 3 недели, ей сделали первую операцию – установили стент. Позднее она перенесла еще ряд хирургических вмешательств, включая замену сердечного клапана в 2018-м на фоне эндокардита.

«Нас поддерживало хоккейное сообщество, болельщики, бывшие и нынешние одноклубники – моя вторая семья. Удивительно, как в трудные времена все объединяются, чтобы подарить море поддержки, любви и молитв. Наша семья это почувствовала», – сказал Ник Фолиньо .

Он также выразил благодарность врачам и персоналу больниц, в которых проводились обследования и операция.

«Нам удалось все сделать быстро, не дожидаясь, пока ситуация стало гораздо хуже», – добавил форвард «Чикаго ».