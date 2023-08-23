«Аризона» договорилась о новом контракте с главным тренером Туриньи (Крэйг Морган)

Теги Аризона Джон Мэдден НХЛ Андре Туриньи Хоккей

«Аризона» договорилась о новом контракте с главным тренером Андре Туриньи.

Об этом сообщил журналист PHNX Sports Крэйг Морган. 

Действующее соглашение 49-летнего специалиста рассчитано до лета 2024 года. Ожидается, что контракты будут продлены и с его помощниками Джоном Мэдденом и Марио Дюамелем.

В прошлом чемпионате НХЛ «Койотис» заняли в Центральном дивизионе 7-е место.

Туриньи после завершения регулярного чемпионата возглавлил сборную Канады и одержал с ней победу ЧМ по хоккею 2023. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аризона Койотис
Этого следовало ожидать, и это хорошо. Давайте, братцы койотцы, удачи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий