«Аризона» договорилась о новом контракте с главным тренером Туриньи (Крэйг Морган)

«Аризона» договорилась о новом контракте с главным тренером Андре Туриньи.

Об этом сообщил журналист PHNX Sports Крэйг Морган.

Действующее соглашение 49-летнего специалиста рассчитано до лета 2024 года. Ожидается, что контракты будут продлены и с его помощниками и Марио Дюамелем.

В прошлом чемпионате «Койотис» заняли в Центральном дивизионе 7-е место.

Туриньи после завершения регулярного чемпионата возглавлил сборную Канады и одержал с ней победу ЧМ по хоккею 2023.