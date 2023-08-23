«Аризона» договорилась о новом контракте с главным тренером Туриньи (Крэйг Морган)
«Аризона» договорилась о новом контракте с главным тренером Андре Туриньи.
Об этом сообщил журналист PHNX Sports Крэйг Морган.
Действующее соглашение 49-летнего специалиста рассчитано до лета 2024 года. Ожидается, что контракты будут продлены и с его помощниками Джоном Мэдденом и Марио Дюамелем.
В прошлом чемпионате НХЛ «Койотис» заняли в Центральном дивизионе 7-е место.
Туриньи после завершения регулярного чемпионата возглавлил сборную Канады и одержал с ней победу ЧМ по хоккею 2023.
1 комментарий