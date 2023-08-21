Мичков о драфте НХЛ: «Думал: «Не буду волноваться», а потом – руки трясутся. Если бы выше выбрали не Симашева, где-то в душе что-то было бы, а за него я рад – мы друзья»

Матвей Мичков поделился впечатлениями от драфта НХЛ.

18-летний нападающий СКА был задрафтованн «Филадельфией» в первом раунде под общим 7-м номером.

– Мандражик был. Особенно ночью – я думал: «Ну, я не буду волноваться». И все равно волнение было – кто тебя выберет, кто возьмет, гонял мысли в голове.

Получилось уснуть, наутро проснулся, беру бутылку, а она просто вот так (показывает трясущуюся руку). Руки сами по себе трясутся – у меня такое первый раз в жизни. Думаю: «Все, успокаивайся, все будет нормально».

У нас в номере еще было холодно, кондиционер очень сильно работал – все накопилось: волнение, холод, руки потряхивало. Потом вышел на улицу – там тепло, согрелся – и с хорошими мыслями и настроением пошел на драфт.

Еще Гриша Денисенко приехал – а он уже проходил драфт. Поделился своими эмоциями, говорил, как правильно себя вести. Говорит: «Один раз живем, наслаждайся моментом. Без разницы, кто выберет – все будет зависеть от тебя в любом случае».

Послушал советы, благодарен за то, что подсказали мне, как действовать. И просто с позитивом пошел на мероприятие.

– Расскажи про природу своего волнения. Ты говоришь, что уже был в «Филадельфии», понял, что это твоя команда. Ты волновался, что не они тебя выберут а другая команда?

– Скорее да. Переживал, что попаду в другую команду.

– То есть, порядок выбора тебя вообще не волновал?

– Могут подумать, что, мол, он сейчас так говорит, потому что его забрали где-то поздно. Но на самом деле говорю – так и было, хотел в эту команду попасть, к этим людям.

– Там «Аризона» всем карты спутала. Она была шестой и забрала Димку Симашева.

– Ничего не делается просто так. Мы с Димой летали отдыхать вместе, очень близко общаемся. Он тоже мечтал об этом – уйти так высоко. Не думал, что уйдет так высоко. Он заслужил.

И родители в него так верят. Очень рад за него, он талантливый парень. Если будет работать... Таких защитников очень мало и в России, и там, поэтому думаю, что у него большое будущее, если он будет прогрессировать с каждым днем и правильно воспримет всю эту ситуацию – что его так высоко выбрали. Потому что по-разному у людей бывает. Но ничего, я ему напишу, если неправильно воспримет (смеется).

– Ну вот ты слышишь: Мэтью Мичков – «Филадельфия Флайерс». И ты такой: фуфф?!

– Я на «Аризоне» сижу, они объявляют: Дима Симашев. Все в шоке, а я в ладоши хлопаю. Думаю: «Во как классно!»

– Не хотел туда? Только честно!

– (Делает неопределенный жест). Если бы выбрали – пришлось бы играть, доказывать. Я бы в любом случае не расстроился – кто бы меня ни выбрал, всем был бы рад, честно говорю. Но так сложилось, что выбрала «Филадельфия».

А еще плюсом « » выбрала Диму Симашева. Я считаю, что для него это хороший вариант – он там будет играть, развиваться, будет прогрессировать, ему будут доверять.

Все сложилось так, как нужно. И то, что именно он ушел выше – я за него рад, мы с ним друзья. А за друзей надо радоваться. Если бы ушел кто-то другой, может, где-то в душе что-то было бы. Но так – очень классно, я рад за него, молодец.

– Я видел, вы там на трибуне поздравляли друг друга.

– Да, когда меня выбрали, его мама, тетя Оля, вышла, обняла меня, поздравила. А я их поздравил. У нас близкие отношения семьями. Классно, – сказал Мичков.

Бедард – первый, Карлссон выше Фантилли и сразу четверо русских (Мичков ушел не раньше всех!). Итоги первого дня драфта-2023

Мичков поцеловал эмблему «Филадельфии». Еще 3 года он – игрок СКА