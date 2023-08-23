Кузнецов дал напутствие вратарю «Трактора» Фукале: «Сказал ему, что если будет играть плохо, то машину сожгут или там очко распинают. Чтобы был готов»

Теги Трактор Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Зак Фукале Хоккей

Евгений Кузнецов дал напутствие вратарю «Трактора» Заку Фукале.

Канадец ранее выступал в системе «Вашингтона», в основной команде он пересекался с россиянином. 

«Сказал ему, что если будет играть плохо, то машину сожгут. Или... Такие вещи, конечно, там очко распинают. Ну это чтобы было легко, чтобы он был готов.

Ему это нравится, это такой вызов в жизни – поменять атмосферу, приехать сюда. Понимая, какой город хоккейный, что о любой его ошибке будут говорить все.

Жить в среде, когда не понимаешь языка, это очень тяжело. Постоянно думаешь, что про тебя кто-то говорит, обсуждает. Хотя на самом деле-то мы люди добрые. Ну сказал там от балды, не подумав, что человек может обидеться. А у них как бы они ранимые немного», – сказал Кузнецов

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6 комментариев

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Alexey Alexeev
Сложно что-то сказать по данному вопросу. Вероятно, он просто такой
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личные рекорды это не хоккей
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знает тему, проходил похоже
+3
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chto s licom?
Ответ Alexey Alexeev
Сложно что-то сказать по данному вопросу. Вероятно, он просто такой
блаженный?
+3
0
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stephan
Могут избить возле какого-нибудь быдло заведения, но не за плохую игру. Хоккеисты в такие места вряд ли ходят. Да и не такой уж хоккейный город. Многие вообще не интересуются хоккеем и аншлаги бывают только в плей-офф. В 70-80-ые, наверное, этот город был хоккейным.
+3
-2
+1
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Евгений Кузнецов
Кузя в своём репертуаре.
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Pink Floyd1276
Кузя из местных ОПГ?!
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