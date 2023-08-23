Кузнецов дал напутствие вратарю «Трактора» Фукале: «Сказал ему, что если будет играть плохо, то машину сожгут или там очко распинают. Чтобы был готов»

Евгений Кузнецов дал напутствие вратарю «Трактора» Заку Фукале.

Канадец ранее выступал в системе « », в основной команде он пересекался с россиянином.

«Сказал ему, что если будет играть плохо, то машину сожгут. Или... Такие вещи, конечно, там очко распинают. Ну это чтобы было легко, чтобы он был готов.

Ему это нравится, это такой вызов в жизни – поменять атмосферу, приехать сюда. Понимая, какой город хоккейный, что о любой его ошибке будут говорить все.

Жить в среде, когда не понимаешь языка, это очень тяжело. Постоянно думаешь, что про тебя кто-то говорит, обсуждает. Хотя на самом деле-то мы люди добрые. Ну сказал там от балды, не подумав, что человек может обидеться. А у них как бы они ранимые немного», – сказал .