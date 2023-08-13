Защитник «Трактора» Хэмилтон: «Кузнецов — яркая личность, веселый парень. У него очень заразительный смех»

Роберт Хэмилтон рассказал о знакомстве с форвардом «Вашингтона» Евгением Кузнецовым.

— Кузнецов тренировался рядом с « » на арене. Познакомились с ним?

— У Кузнецова очень хороший английский, и мы смогли пообщаться. Его голос всегда слышно в раздевалке — он очень громкий. И у него еще очень заразительный смех. Тебе может не понравиться шутка, но если он смеется, то ты начинаешь смеяться тоже.

Кузнецов — яркая личность и еще очень веселый парень. Все парни в команде любят его. А как хоккеист он просто невероятный — быстрый, мастеровитый, один из лучших в мире. Поэтому Кузнецов играет в уже столько лет.

— О чем вы успели пообщаться?

— Мы перекинулись парой слов у кофемашины в раздевалке. Кузнецов спросил, знаю ли, насколько она старая. И сам ответил, что кофемашине 20-25 лет, потому что она появилась еще до того, как он начал играть за «Трактор». Он настолько забавно это рассказал, что мне до сих пор смешно, – сказал защитник «Трактора».