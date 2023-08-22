Кузнецов про брачную ночь в раздевалке: «Это мечта многих хоккеистов, мне кажется. Бывали истории зашкварные, но не с моим участием. Я чистый человек»
Евгений Кузнецов рассказал о своей свадьбе на арене «Трактора».
– Вы с женой Анастасией женились на арене «Трактора»?
– Да. Понятно, что расписались мы не там, а в ЗАГСе.
В то время это все начиналось. Думали, как бы так сделать, чтобы все это немножко раскрутить. Просто обратились, сказали: «Можно так сделать?»
Я человек добрый. Хоккейная школа «Трактор», клуб «Трактор» много чего мне дал, отношение ко мне всегда было на высшем уровне. Когда обращаются с какой-либо просьбой, стараюсь не отказывать, даже если это немножко неудобно.
А в данной ситуации там еще, по-моему, 30 тысяч рублей заплатили, что ли. Одни плюсы. Тяжело было отказать.
– Брачная ночь в раздевалке была?
– (Смеется). Это, мне кажется, мечта многих хоккеистов. В принципе, даже и ну... (смеется). Бывали истории зашкварные, но, к счастью, не с моим участием (смеется). Я чистый человек, – сказал форвард «Вашингтона» Кузнецов.
И шмыгнул носом.