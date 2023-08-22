Кузнецов про брачную ночь в раздевалке: «Это мечта многих хоккеистов, мне кажется. Бывали истории зашкварные, но не с моим участием. Я чистый человек»

Теги Трактор светская хроника Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Арена-Трактор им. Валерия Белоусова Хоккей

Евгений Кузнецов рассказал о своей свадьбе на арене «Трактора».

– Вы с женой Анастасией женились на арене «Трактора»?

– Да. Понятно, что расписались мы не там, а в ЗАГСе.

В то время это все начиналось. Думали, как бы так сделать, чтобы все это немножко раскрутить. Просто обратились, сказали: «Можно так сделать?»

Я человек добрый. Хоккейная школа «Трактор», клуб «Трактор» много чего мне дал, отношение ко мне всегда было на высшем уровне. Когда обращаются с какой-либо просьбой, стараюсь не отказывать, даже если это немножко неудобно.

А в данной ситуации там еще, по-моему, 30 тысяч рублей заплатили, что ли. Одни плюсы. Тяжело было отказать. 

– Брачная ночь в раздевалке была?

– (Смеется). Это, мне кажется, мечта многих хоккеистов. В принципе, даже и ну... (смеется). Бывали истории зашкварные, но, к счастью, не с моим участием (смеется). Я чистый человек, – сказал форвард «Вашингтона» Кузнецов.

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10 комментариев

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Леван Мкртчян
Ответ tommy_hell_trigger
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Так кокс был чистый (без примесей). Какие проблемы?
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Камаз Отходов
Сказал: "Я чистый человек"
И шмыгнул носом.
+3
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MaxBridge
Чистый, первый
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mitos
Чистая дорога у чистого человека...
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Аморалинни
Хожу только по белым дорожкам ©
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tommy_hell_trigger
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Pink Floyd1276
А брачная ночь хоккеиста не в раздевалке - это все равно, что тост без вина.
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берде
Евгений «Чистый» Кузнецов
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Booligan
Слова не мальчика, но мужа, уверенного в своём драгдилере
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Костя Кот
первый небодяженный
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