Кузнецов про брачную ночь в раздевалке: «Это мечта многих хоккеистов, мне кажется. Бывали истории зашкварные, но не с моим участием. Я чистый человек»

Евгений Кузнецов рассказал о своей свадьбе на арене «Трактора».

– Вы с женой Анастасией женились на арене « »?

– Да. Понятно, что расписались мы не там, а в ЗАГСе.

В то время это все начиналось. Думали, как бы так сделать, чтобы все это немножко раскрутить. Просто обратились, сказали: «Можно так сделать?»

Я человек добрый. Хоккейная школа «Трактор», клуб «Трактор» много чего мне дал, отношение ко мне всегда было на высшем уровне. Когда обращаются с какой-либо просьбой, стараюсь не отказывать, даже если это немножко неудобно.

А в данной ситуации там еще, по-моему, 30 тысяч рублей заплатили, что ли. Одни плюсы. Тяжело было отказать.

– Брачная ночь в раздевалке была?

– (Смеется). Это, мне кажется, мечта многих хоккеистов. В принципе, даже и ну... (смеется). Бывали истории зашкварные, но, к счастью, не с моим участием (смеется). Я чистый человек, – сказал форвард « » .