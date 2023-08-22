Кузнецов про 4 машины в 20 лет: «Одновременно 3 было. Ну че, дурак был. Я из простой семьи, и резко деньги привалили. Кайфовал»

Теги Трактор Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов деньги автомобили Хоккей

Евгений Кузнецов рассказал о том, сколько у него было машин в 20 лет.

– Четыре машины в 20 лет – это как?

– Раз... Два... Три, три было. Одновременно три было. Ну че, дурак был. Я из простой семьи, из простого района. И потом резко деньги привалили. Естественно, начинаешь тратить их. 

– Получается, звезда такая была?

– Ну конечно, она у всех приходит. Я еще не видел хоккеиста 18-19 лет, который играет в первой команде и начинает получать деньги, чтобы у него на каком-то моменте башню не сносило. Я ни одного такого не знаю. 

– Все мы люди. 

– Конечно. И главное, потом я вовремя – немножко поздно, но вовремя – понял это и остановился. К счастью, у меня дальше карьера пошла нормально и не так, что последние деньги проедал или тратил.

Но в свое время, конечно, много ошибок допускал, тратил деньги. Но тратил свои же деньги, честно заработанные. Кайфовал, – сказал форвард «Вашингтона». 

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8 комментариев

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Огюст
Евгений ,не нужно ни перед кем извинятся и каяться - на всё это ты по жизни с юных лет зарабатывал своим трудом и хоккейной пахотой, через травмы и тренировки до седьмого пота !
+9
-1
+8
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Mephi027
Широкая душа.
+4
0
+4
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Александр Базилий
Ответ Монгольские спецслужбы
Дураком был, им и остался.
Информация от монгольской внешней разведки?
+2
0
+2
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kutavlik
Просто Жека старой закалки: успевал и кайфовать, и тренироваться, и играть на топ-уровне!!!!!
+1
0
+1
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Vedved
Ответ Амфитрион
Пока кайф не стал белым и порошкообразным вопросов-то и не было.
Да и сейчас, вопросов - нет)
Ну понюхал несколько раз кокос, что в этом страшного?
0
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genowayy
Ответ Монгольские спецслужбы
Дураком был, им и остался.
Ну хоть деньги не транжирит, не останется с голой ж после карьеры
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