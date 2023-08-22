Кузнецов про 4 машины в 20 лет: «Одновременно 3 было. Ну че, дурак был. Я из простой семьи, и резко деньги привалили. Кайфовал»
Евгений Кузнецов рассказал о том, сколько у него было машин в 20 лет.
– Четыре машины в 20 лет – это как?
– Раз... Два... Три, три было. Одновременно три было. Ну че, дурак был. Я из простой семьи, из простого района. И потом резко деньги привалили. Естественно, начинаешь тратить их.
– Получается, звезда такая была?
– Ну конечно, она у всех приходит. Я еще не видел хоккеиста 18-19 лет, который играет в первой команде и начинает получать деньги, чтобы у него на каком-то моменте башню не сносило. Я ни одного такого не знаю.
– Все мы люди.
– Конечно. И главное, потом я вовремя – немножко поздно, но вовремя – понял это и остановился. К счастью, у меня дальше карьера пошла нормально и не так, что последние деньги проедал или тратил.
Но в свое время, конечно, много ошибок допускал, тратил деньги. Но тратил свои же деньги, честно заработанные. Кайфовал, – сказал форвард «Вашингтона».
Ну понюхал несколько раз кокос, что в этом страшного?