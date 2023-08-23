Хоккеист «Спартака» Бурмистров о футболе: «Спартак» – команда народная, российская. Но для меня наше все – это «Рубин»
Хоккеист «Спартака» Александр Бурмистров не болеет за одноименный футбольный клуб.
Форвард побывал на матче красно-белых с «Зенитом» (1:3) в 5-м туре Мир РПЛ.
– В первый раз посещаете матч футбольного «Спартака»?
– Во второй. В первый был товарищеский матч с «Нефтчи». Отличная атмосфера на стадионе, приятно присутствовать на такой игре и ощутить этот ажиотаж, когда значительная часть мест на арене заполнена. У нас в команде в последние дни все только и говорили об этой игре с «Зенитом». Рад, что довелось это увидеть вживую.
– Вы сами после перехода в «Спартак» стали болельщиком ваших хоккейных одноклубников?
– Нет, все-таки не забывайте, где я родился и вырос.
– То есть, все-таки остаетесь верны «Рубину»?
– Да, Казань – мой родной город. И там я провел хорошие годы за «Ак Барс», побеждал в Кубке Гагарина. Поэтому всегда переживал и за «Рубин». И в этом смысле не меняю своих пристрастий даже при переходе в другой клуб и переезде в другой город.
– Получается, в красно-белое сообщество вас никогда не перевербуют?
– Нет, конечно (улыбается). Болею и переживаю за «Рубин». Но «Спартак» – команда народная, российская. Мы все выросли на ней, на ее выступлениях в Лиге чемпионов. Всегда в сборной оттуда было много ребят. Поэтому на международной арене мы всегда поддерживали «Спартак». И я рад, что есть возможность сходить на матчи красно-белых. Но, повторюсь, для меня наше все – это «Рубин», – сказал Бурмистров.
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да, поэтому до сих пор фаны кб раздухариваются, будто все еще болеют за гранд, хотя того сильного клуба нет уже 20 лет, объективно есть лишь позорный середняк с огромными неоправданными вложениями, смени эмблему которому и они сами же будут над ним смеяться, но хрюшка упертое существо, поэтому проще и дальше орать о величии против здравого смысла, обвиняя гинера-миллера-путина-сухину-карасева и причитая «ну вот теперь-то мы точно чемпионы!» и «опять не получилось, это все из-за…», отрицая то, что ежегодный позор - закономерность, а не череда независимых друг от друга случайностей.