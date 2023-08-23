Хоккеист «Спартака» Бурмистров о футболе: «Спартак» – команда народная, российская. Но для меня наше все – это «Рубин»

Хоккеист «Спартака» Александр Бурмистров не болеет за одноименный футбольный клуб.

Форвард побывал на матче красно-белых с «Зенитом» (1:3) в 5-м туре Мир .

– В первый раз посещаете матч футбольного « »?

– Во второй. В первый был товарищеский матч с «Нефтчи». Отличная атмосфера на стадионе, приятно присутствовать на такой игре и ощутить этот ажиотаж, когда значительная часть мест на арене заполнена. У нас в команде в последние дни все только и говорили об этой игре с «Зенитом». Рад, что довелось это увидеть вживую.

– Вы сами после перехода в «Спартак» стали болельщиком ваших хоккейных одноклубников?

– Нет, все-таки не забывайте, где я родился и вырос.

– То есть, все-таки остаетесь верны « »?

– Да, Казань – мой родной город. И там я провел хорошие годы за «Ак Барс», побеждал в Кубке Гагарина. Поэтому всегда переживал и за «Рубин». И в этом смысле не меняю своих пристрастий даже при переходе в другой клуб и переезде в другой город.

– Получается, в красно-белое сообщество вас никогда не перевербуют?

– Нет, конечно (улыбается). Болею и переживаю за «Рубин». Но «Спартак» – команда народная, российская. Мы все выросли на ней, на ее выступлениях в Лиге чемпионов. Всегда в сборной оттуда было много ребят. Поэтому на международной арене мы всегда поддерживали «Спартак». И я рад, что есть возможность сходить на матчи красно-белых. Но, повторюсь, для меня наше все – это «Рубин», – сказал .

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