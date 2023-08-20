Матч «Спартак» – «Зенит» посетят Жамнов, Каменский, Якушев, Ефимова, Усачева и Корнеева

Теги Спартак Зенит Спартак Алексей Жамнов премьер-лига Россия Валерий Каменский Юлия Ефимова Эдуард Мор КХЛ Александр Бурмистров Александр Якушев Александр Хохлачев Ансель Галимов Николай Голдобин Павел Порядин Максим Цыплаков Иван Морозов Дарья Усачева Егор Савиков Даниил Орлов Алина Корнеева Хоккей

Алексей Жамнов и Валерий Каменский посетят матч между «Спартаком» и «Зенитом».

Игра Мир РПЛ состоится сегодня, 20 августа. Начало – в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч также посетят Александр Якушев, хоккеисты «Спартака» Александр Бурмистров, Александр Хохлачев, Николай Голдобин, Павел Порядин, Иван Морозов, Александр Кареев, Ансель Галимов, Егор Савиков, Даниил Орлов и Максим Цыплаков, пловчиха Юлия Ефимова, Эдуард Мор, фигуристка Дарья Усачева и теннисистка Алина Корнеева, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Сообщается, что на игре также будут актриса Анна Михайловская, актеры Сергей Лавыгин, Иван Лаврухин, Олег Чугунов, Денис Прытков и Святослав Рогожан, стэндап-комик Роман Косицын, ведущая Сабина Актерина, певец Антон Севидов, актриса Мария Ахметзянова, блогеры Полина Копейкина и Ольга Тигина

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арсений Чернобаев
я даже половину их них не знаю, блогеры там какие-то
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Ответ леннорыч-абрамович
Кто эти люди?
Не знать Якушева, Жамнова и Ефимову это конечно мощно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
леннорыч-абрамович
Кто эти люди?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей К
Уважаемые люди из мира хоккея. Других видов спорта
Они не виноваты, что какие-то Чернобаевы их не знают...за исключением блогеров, конечно...)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Александрович
Даже какой то бедолага называющий себя стэндап комиком ( прости Господи ) затесался в этот цыганский табор .
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рузанна Гасоян
Добавьте и мою фамилию ничего не изменится
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный Плащ˙
Вот теперь точно фсё...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей К
Ответ Рузанна Гасоян
Добавьте и мою фамилию ничего не изменится
Вы из советников Захаряна?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий