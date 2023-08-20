Матч «Спартак» – «Зенит» посетят Жамнов, Каменский, Якушев, Ефимова, Усачева и Корнеева

Алексей Жамнов и Валерий Каменский посетят матч между «Спартаком» и «Зенитом».

Игра Мир РПЛ состоится сегодня, 20 августа. Начало – в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч также посетят , хоккеисты «Спартака» , , , Павел Порядин, , Александр Кареев, Ансель Галимов, Егор Савиков, Даниил Орлов и Максим Цыплаков, пловчиха Юлия Ефимова, Эдуард Мор, фигуристка Дарья Усачева и теннисистка Алина Корнеева, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Сообщается, что на игре также будут актриса Анна Михайловская, актеры Сергей Лавыгин, Иван Лаврухин, Олег Чугунов, Денис Прытков и Святослав Рогожан, стэндап-комик Роман Косицын, ведущая Сабина Актерина, певец Антон Севидов, актриса Мария Ахметзянова, блогеры Полина Копейкина и Ольга Тигина

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?