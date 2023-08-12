Радулов о гегемонии «Зенита» в РПЛ: «Хотелось бы, чтобы чемпион менялся, конечно. Обыгрывайте их, если хотите золото. Что говорить?»

Теги Спартак Зенит Рубин Ак Барс премьер-лига Россия Александр Радулов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Радулов высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 5 чемпионских титулов подряд. 

– Вы недавно ходили на матч «Рубина». Вас цепляют игры РПЛ?

– Я вообще люблю футбол как вид спорта. Была бы возможность, я бы и сам выходил играть на поле. Просто теперь, когда становишься старше, нужно чуть бережнее относиться к своему телу. А ведь футбол очень травмоопасный.

Но смотреть его очень люблю, когда есть свободное время. Тем более после чемпионата мира в России, когда у нас везде есть хорошие стадионы, можно ходить и смотреть хорошие матчи. Я всегда «за».

– Кто в новом сезоне РПЛ сможет прервать гегемонию «Зенита», который выиграл пять титулов подряд?

– Ну вы же видите, что сейчас творит «Спартак», да?! Очень хорошо играет, идет на первом месте в таблице. Да, много пропускает, но выигрывает (интервью состоялось до матча с «Уралом» – прим. Sports.ru). Вот в кубке недавно была феерия с Нижним Новгородом.

Конечно, хотелось бы, чтобы чемпион менялся. Но все в их руках. Выходите и обыгрывайте «Зенит», если хотите взять золото. Что здесь говорить? – сказал хоккеист «Ак Барса». 

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

11 комментариев

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Егор Годин
Мужики, простите, что не по теме, но вчера Сашка Кокорин забил в товарке за Фиорентину, а на спортсе ни одной новости!
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Новый тренер ФК Спартак
А Безбородова как обыгрывать?
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Ызяя
Ответ SeKToR
Вот и Путин также говорит перед выборами, выходите да обыгрывайте....
не понял , ты ватник, "либерал", рогуль или национал предатель ?
с одной стороны при поддержке под 75-80 % путину нечего бояться, с другой лукашенко набрал 25%(+/-) а нарисовал 80% и тоже говорил - выходите да обыгрывайте.... а в украине зачистили всех предлагавших альтернативную точку зрения, а после предложили выбирать. Ну и как вишенка - очень похоже у трампа украли 10%, чем привели к власти проигравшего кандидата.

В интересное время живем, господа))
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Катя_СПб
Ответ Новый тренер ФК Спартак
А Безбородова как обыгрывать?
На чаепитие чаще приглашать
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Ызяя
Зенит - Зенитом, но что бы не бороться с Ростовом за 3-4 место, как в прошлом сезоне, очки с Уралом нужно как то забирать.
Без этого борьба за золото это пустой треп и влажные мечты.
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Катя_СПб
Ответ Ызяя
не понял , ты ватник, "либерал", рогуль или национал предатель ? с одной стороны при поддержке под 75-80 % путину нечего бояться, с другой лукашенко набрал 25%(+/-) а нарисовал 80% и тоже говорил - выходите да обыгрывайте.... а в украине зачистили всех предлагавших альтернативную точку зрения, а после предложили выбирать. Ну и как вишенка - очень похоже у трампа украли 10%, чем привели к власти проигравшего кандидата. В интересное время живем, господа))
Чего тут непонятного? Он либерально-рогульный ватник-национал-предатель.
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ponso
Ответ Егор Годин
Мужики, простите, что не по теме, но вчера Сашка Кокорин забил в товарке за Фиорентину, а на спортсе ни одной новости!
Будет новость. Просто ещё не все его касания подсчитаны.
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Владислав Бондарчук
Ответ Егор Годин
Мужики, простите, что не по теме, но вчера Сашка Кокорин забил в товарке за Фиорентину, а на спортсе ни одной новости!
Произвол
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