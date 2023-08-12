Радулов о гегемонии «Зенита» в РПЛ: «Хотелось бы, чтобы чемпион менялся, конечно. Обыгрывайте их, если хотите золото. Что говорить?»

Александр Радулов высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 5 чемпионских титулов подряд.

– Вы недавно ходили на матч « ». Вас цепляют игры ?

– Я вообще люблю футбол как вид спорта. Была бы возможность, я бы и сам выходил играть на поле. Просто теперь, когда становишься старше, нужно чуть бережнее относиться к своему телу. А ведь футбол очень травмоопасный.

Но смотреть его очень люблю, когда есть свободное время. Тем более после чемпионата мира в России, когда у нас везде есть хорошие стадионы, можно ходить и смотреть хорошие матчи. Я всегда «за».

– Кто в новом сезоне РПЛ сможет прервать гегемонию « », который выиграл пять титулов подряд?

– Ну вы же видите, что сейчас творит « », да?! Очень хорошо играет, идет на первом месте в таблице. Да, много пропускает, но выигрывает (интервью состоялось до матча с «Уралом» – прим. Sports.ru). Вот в кубке недавно была феерия с Нижним Новгородом.

Конечно, хотелось бы, чтобы чемпион менялся. Но все в их руках. Выходите и обыгрывайте «Зенит», если хотите взять золото. Что здесь говорить? – сказал хоккеист « ».

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