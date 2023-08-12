Радулов о гегемонии «Зенита» в РПЛ: «Хотелось бы, чтобы чемпион менялся, конечно. Обыгрывайте их, если хотите золото. Что говорить?»
Александр Радулов высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 5 чемпионских титулов подряд.
– Вы недавно ходили на матч «Рубина». Вас цепляют игры РПЛ?
– Я вообще люблю футбол как вид спорта. Была бы возможность, я бы и сам выходил играть на поле. Просто теперь, когда становишься старше, нужно чуть бережнее относиться к своему телу. А ведь футбол очень травмоопасный.
Но смотреть его очень люблю, когда есть свободное время. Тем более после чемпионата мира в России, когда у нас везде есть хорошие стадионы, можно ходить и смотреть хорошие матчи. Я всегда «за».
– Кто в новом сезоне РПЛ сможет прервать гегемонию «Зенита», который выиграл пять титулов подряд?
– Ну вы же видите, что сейчас творит «Спартак», да?! Очень хорошо играет, идет на первом месте в таблице. Да, много пропускает, но выигрывает (интервью состоялось до матча с «Уралом» – прим. Sports.ru). Вот в кубке недавно была феерия с Нижним Новгородом.
Конечно, хотелось бы, чтобы чемпион менялся. Но все в их руках. Выходите и обыгрывайте «Зенит», если хотите взять золото. Что здесь говорить? – сказал хоккеист «Ак Барса».
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с одной стороны при поддержке под 75-80 % путину нечего бояться, с другой лукашенко набрал 25%(+/-) а нарисовал 80% и тоже говорил - выходите да обыгрывайте.... а в украине зачистили всех предлагавших альтернативную точку зрения, а после предложили выбирать. Ну и как вишенка - очень похоже у трампа украли 10%, чем привели к власти проигравшего кандидата.
В интересное время живем, господа))
Без этого борьба за золото это пустой треп и влажные мечты.